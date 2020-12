Festa Neymar, il chiarimento dell’agenzia: «Gli invitati sono 150 non 500» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Arrivano i primi chiarimenti sulla vicenda della Festa di Neymar: l’agenzia precisa che gli invitati sono 150 e non 500. La nota ufficiale Arrivano chiarimenti sulla Festa organizzata da Neymar in Brasile. L’agenzia Fàbrica ha rilasciato una nota in quanto organizzatrice dell’evento chiarendo come gli invitati siano 150 e non 500. «L’agenzia Fábrica chiarisce che è l’ideatore e produttore dell’evento Réveillon nella regione della Costa Verde, nello stato di Rio de Janeiro, che riceverà circa 150 persone.L’evento si svolge nel rispetto di tutte le norme sanitarie stabilite dalle agenzie pubbliche. La società chiarisce inoltre che l’evento privato, con accesso esclusivo per gli ospiti e senza vendita di biglietti, avviene con tutte le licenze degli organismi competenti ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Arrivano i primi chiarimenti sulla vicenda delladi: l’agenzia precisa che gli150 e non 500. La nota ufficiale Arrivano chiarimenti sullaorganizzata dain Brasile. L’agenzia Fàbrica ha rilasciato una nota in quanto organizzatrice dell’evento chiarendo come glisiano 150 e non 500. «L’agenzia Fábrica chiarisce che è l’ideatore e produttore dell’evento Réveillon nella regione della Costa Verde, nello stato di Rio de Janeiro, che riceverà circa 150 persone.L’evento si svolge nel rispetto di tutte le norme sanitarie stabilite dalle agenzie pubbliche. La società chiarisce inoltre che l’evento privato, con accesso esclusivo per gli ospiti e senza vendita di biglietti, avviene con tutte le licenze degli organismi competenti ...

