Festa Neymar, gli organizzatori: "Gli invitati erano solo 150, non 500. E si rispettavano le norme sanitarie"

La Festa di fine anno di Neymar sta facendo discutere tutti, nelle ultime ore è arrivata una risposta dall'agenzia responsabile dell'evento, 'Agência Fábrica': "Gli invitati erano 150 e non 500 come ha riportato la stampa. L'evento si svolge nel rispetto di tutte le norme sanitarie stabilite dagli enti pubblici".

