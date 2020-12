Festa in Brasile, l’entourage di Neymar precisa: “Sono 150 gli invitati, non 500. Nel rispetto…” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sarebbero 150 e non 500 le persone invitate alla Festa organizzata da Neymar, da qui alla fine dell'anno, nella sua tenuta a Rio de Janiero. Ieri la stampa brasiliana aveva raccontato come l'attaccante del Paris Saint Germain, tornato a casa nelle vacanze natalizie, avesse programmato cinque giorni di festeggiamenti sollevando non poche polemiche. Ora dall'agenzia incaricata di organizzare il party (Fabrica), è arrivata una precisazione: "l'evento, privato e con accesso esclusivo e senza vendita di biglietti d'ingresso, ha tutti i permessi necessari per la sua realizzazione e si terrà nel rispetto delle norme sanitarie". Golssip. Leggi su golssip (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sarebbero 150 e non 500 le persone invitate allaorganizzata da, da qui alla fine dell'anno, nella sua tenuta a Rio de Janiero. Ieri la stampa brasiliana aveva raccontato come l'attaccante del Paris Saint Germain, tornato a casa nelle vacanze natalizie, avesse programmato cinque giorni di festeggiamenti sollevando non poche polemiche. Ora dall'agenzia incaricata di organizzare il party (Fabrica), è arrivata unazione: "l'evento, privato e con accesso esclusivo e senza vendita di biglietti d'ingresso, ha tutti i permessi necessari per la sua realizzazione e si terrà nel rispetto delle norme sanitarie". Golssip.

