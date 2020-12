Fernandez | “Ronaldinho al Psg? Primo anno perfetto | poi una sera quattro ragazze entrarono nella sua stanza d’albergo”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Luis, ex allenatore delprima dal 1994 al 1996 e poi dal 2000 al 2003, poté contare sul talento didurante la sua seconda esperienza alla guida del club. Il fantasista brasiliano giocò infattisquadra parigina tra il 2001 e il 2003., intervistato da Le Parisien, ha rivelato un aneddoto su quel periodo: “Quandoarrivò al club sapevo già quanto sarebbe stato difficile gestire il giocatore. La prima stagione è stata perfetta: giocatore, atteggiamento. In allenamento, tutti i suoi compagni di squadra mi chiedevano di inserirloloro squadra, perché nessuno di loro voleva essere umiliato per la sua tecnica. Diventa campione del mondo alla fine del suo ...