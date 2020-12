Fermate quelle regole Banche e imprese contro la stretta Ue

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Tutti, o quasi,le nuoveeuropee sulle. La vicenda è nota. Tra poche settimane potrebbe materializzarsi quellavoluta dalla Bce sui patrimoni delle, in vista di un’impennata di Npl che potrebbe finire col travolgere i bilanci degli istituti. Decine di migliaia die di famiglie non riusciranno a rimborsare i prestiti contratti prima e durante la pandemia, nei tempi previsti.LETALE? L’ondata di insolvenze si abbatterà come uno tsunami sui patrimoni bancari, non attrezzati ancora per questo livello di stress. Risultato, per bilanciare l’erosione dei patrimoni causa Npl, molti istituti potrebbero stringere ancora i cordoni del credito, facendo mancare il sostegno all’economia reale. Per questo l’Europa vuole patrimoni ...