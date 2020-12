Fallimento Cashback! A quanto ammonta il rimborso ai cittadini Infuriati anche i negozianti

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il cashback è stato unsu tutta la linea. L’ennesimo di questo governo di improvvisati. A leggere i dati emergono dettagli davvero interessanti su questa misura-fuffa varata da Conte e i suoi. Innanzitutto le vendite nei negozi sono crollate fino al 50%, e poi ildi chi ha avuto accesso al bonus è irrisorio. Si parlava di un massimo di 150 euro, la media è circa 18 euro a testa. Un affarone! Come spiegail Corriere, “nonostante le vie dello shopping prese d’assalto, i commercianti lamentano un Natale peggiore del previsto. Perfino la sempre cauta Confcommercio parla di un quadro al di sotto dei calcoli effettuati prima del 24 dicembre: c’è stata una diminuzione delle vendite natalizie del 30%, in alcuni casidel 50%”. Il crollo soprattutto nell’abbigliamento, dove per la Confesercenti ...