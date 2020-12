Fabio Volo: “Sono cresciuto nella povertà ma ho pagato i debiti di mio padre. Sono sopravvissuto a me stesso, la cosa più pericolosa” (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Devo dire grazie a me stesso: perché credo di essermi sopravvissuto, non solo alle mie paure e ai miei limiti, ma al mio successo, al fatto di aver ottenuto quello che desideravo. Era, forse, la cosa più pericolosa”. A dirlo è Fabio Volo che, in un’intervista al Corriere della Sera, si è raccontato a cuore aperto, ripercorrendo la sua carriera e la sua vita privata. “Mio padre purtroppo ha sempre avuto grandi problemi economici, pignoramenti, Sono cresciuto dentro questa bolla della povertà. Non che non ci fosse da mangiare, ma il non poter fare le cose. Quando Sono stato fortunato abbastanza da aiutarli ho pagato i suoi debiti, ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Devo dire grazie a me: perché credo di essermi, non solo alle mie paure e ai miei limiti, ma al mio successo, al fatto di aver ottenuto quello che desideravo. Era, forse, lapiù”. A dirlo èche, in un’intervista al Corriere della Sera, si è raccontato a cuore aperto, ripercorrendo la sua carriera e la sua vita privata. “Miopurtroppo ha sempre avuto grandi problemi economici, pignoramenti,dentro questa bolla della. Non che non ci fosse da mangiare, ma il non poter fare le cose. Quandostato fortunato abbastanza da aiutarli hoi suoi, ho ...

