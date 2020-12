Extreme E, Hamilton: “Il mio team si baserà sui concetti di uguaglianza e sostenibilità” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton ha parlato a Motorsport Week dell’esperienza in Extreme E del team X44 da lui fondato: “Purtroppo non sarò coinvolto personalmente, ma spero di poter promuovere attraverso il mio team una visione del mondo più sostenibile ed equo. L’uomo sta andando in una direzione tutt’altro che buona, perciò mi auguro di poter fare la differenza ed avere un impatto positivo sul pianeta – ha spiegato il britannico – Visiteremo le aree remote che affrontano quotidianamente la crisi climatica e faremo il possibile per aiutarle in questa lotta e lasciare un’eredità positiva. Il mio team si baserà sui concetti di sostenibilità e uguaglianza, sono molto contento di approfittare di questa piattaforma per sottolineare i ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il pilota di Formula 1 Lewisha parlato a Motorsport Week dell’esperienza inE delX44 da lui fondato: “Purtroppo non sarò coinvolto personalmente, ma spero di poter promuovere attraverso il miouna visione del mondo più sostenibile ed equo. L’uomo sta andando in una direzione tutt’altro che buona, perciò mi auguro di poter fare la differenza ed avere un impatto positivo sul pianeta – ha spiegato il britannico – Visiteremo le aree remote che affrontano quotidianamente la crisi climatica e faremo il possibile per aiutarle in questa lotta e lasciare un’eredità positiva. Il miosisuidi, sono molto contento di approfittare di questa piattaforma per sottolineare i ...

Il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton ha parlato a Motorsport Week dell'esperienza in Extreme E del team X44 da lui fondato.

