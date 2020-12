Eternals | i dettagli del ruolo di Angelina Jolie svelati con una nuova action figure

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Scopiamo alcuni nuovisuldel personaggio di, l'Eterna Thena, nel cinecomic, diretto da Chloe Zhao. In attesa dell'uscita di, nuoviriguardo aldisono staticon unache anticipa il look di alcuni personaggi del cinecomic diretto da Chloe Zhao. Nella descrizione sulla scatola dell'si parla infatti di Gilgamesh rivelando che lui e Thena, personaggio di, sarebbero "partner": "Eterno più forte e gentile, Gilgamesh diventa il partner di Thena quando gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Eternals dettagli

Movieplayer.it

Scopiamo alcuni nuovi dettagli sul ruolo del personaggio di Angelina Jolie, l'Eterna Thena, nel cinecomic Eternals, diretto da Chloe Zhao. In attesa dell'uscita di Eternals, nuovi dettagli riguardo al ...La nuova serie TV della Marvel in uscita a gennaio su Disney+ segna un periodo di siccità durato molti mesi quindi l'attesa per il debutto è grande.