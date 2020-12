Esplosione a Nashville | sospettato un complottista del 5G

repubblica : Usa, l'esplosione a Nashville: per gli investigatori è stato un attentato suicida [aggiornamento delle 06:38] - ilpost : È stato identificato il responsabile dell’esplosione di Nashville del giorno di Natale - RaiNews : L'esplosione è stato 'un atto intenzionale', riferisce la polizia di #Nashville #nashvilleexplosion - Ecate31 : L'uomo sospettato dell'esplosione a Nashville era un fanatico complottista con teorie legate al 5G... iniziano ad e… - globalistIT : Ecco il profilo del sospettato: -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Nashville

Esplosione di Natale Nashville. Ad essere esploso è un camper parcheggiato sulla Second Avenue. I soli feriti sono tre poliziotti ...Anthony Queen Warner, 63 anni, presente al momento dell'esplosione che lo ha ucciso. Lavorava per un'agenzia immobiliare come tecnico informatico ...