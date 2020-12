Eredivisie | Gotze | “Prima il campionato | poi la Nazionale”

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo anni bui, Mariocerca il riscatto. Il talento cristallino lontano ormai dai suoi giorni migliori, ha deciso di ripartire dal PSV Eindhoven. Dopo le ultime stagioni sottotono al Borussia Dortmund, il tedesco è carico in vista della stagione da affrontare con gli olandesi. Queste le sue parole all’Eindhoven Dagblad: «Sono felice, sto bene qui. E’ vero che abbiamo deciso l’ultimo giorno disponibile ma l’esperienza è stata fin da subito positiva, con l’esordio che è arrivato velocemente. Obiettivi? Due. Vincere l’con il PSV e tornare ad essere convocato in». Chiara la sua voglia di tornare a vestire la maglia della “Mannschaft”. Soprattutto per chi è stato l’eroe di una nazione intera, regalando la vittoria dei Mondiali 2014 con il suo gol ai supplementari in finale contro l’Argentina. SportFace.

