Empoli Ascoli: probabili formazioni e Tv (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gara valida per la sedicesima giornata della Serie B 20/21. Empoli Ascoli si giocherà mercoledì 30 dicembre alle ore 18.00 presso lo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Come arrivano le squadre? Periodo positivo per l’Empoli. I toscani sono reduci da una striscia di cinque risultati utili consecutivi che comprende due pareggi e tre vittorie. Nell’ultima gara di campionato sono arrivati i tre punti contro il Brescia. Un’ottima gara che ha legittimato le ambizioni della squadra di Dionisi. Il primo posto d’altronde dista solo un punto. Non si può dire lo stesso per l’Ascoli, che ha avuto qualche terremoto di troppo. L’avventura di Delio Rossi è durata cinque gare, con zero successi, tre sconfitte e due pareggi. Il cambio di panchina con Sottil ha però dato risposte positive, visto che i bianconeri ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gara valida per la sedicesima giornata della Serie B 20/21.si giocherà mercoledì 30 dicembre alle ore 18.00 presso lo Stadio Carlo Castellani di. Come arrivano le squadre? Periodo positivo per l’. I toscani sono reduci da una striscia di cinque risultati utili consecutivi che comprende due pareggi e tre vittorie. Nell’ultima gara di campionato sono arrivati i tre punti contro il Brescia. Un’ottima gara che ha legittimato le ambizioni della squadra di Dionisi. Il primo posto d’altronde dista solo un punto. Non si può dire lo stesso per l’, che ha avuto qualche terremoto di troppo. L’avventura di Delio Rossi è durata cinque gare, con zero successi, tre sconfitte e due pareggi. Il cambio di panchina con Sottil ha però dato risposte positive, visto che i bianconeri ...

