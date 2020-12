Emozionarsi d’arte | incontriamo l’invidia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Che cos’è? Sentimento di astiosa irritazione di fronte alla ricchezza, al successo, alla felicità, alla fortuna o alle qualità altrui. E’ uno dei sette vizi capitali, secondo la dottrina cattolica, opposto alla virtù della carità, consistente nel dolore per il bene altrui, considerato come una lesione o una diminuzione del bene proprio. La letteratura, il cinema, l’arte, ecc, nel corso della storia, hanno saputo rappresentare questa emozione producendo opere di grande bellezza. La storia dell’arte, ad esempio, è piena di artisti le cui opere altro non sono che la loro visione della vita. Ecco comeviene rappresentata e addirittura suscitata negli occhi di chi guarda. Di seguito verranno elencate alcune delle opere più invidiose realizzate fino ad oggi. Giotto, Invidia – Photo Credits: gliscritti.itGiotto, Invidia, ...