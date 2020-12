Elisabetta Gregoraci sempre più vicina a Briatore: non parla di Pretelli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci è sempre più vicina a Flavio Briatore e non menziona più Pierpaolo Pretelli dopo l’uscita dalla Casa del GF Vip. “Ho sposato Briatore per amore e lo rifarei”, ha raccontato la showgirl in un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano. I due ex coniugi hanno trascorso le feste di Natale insieme per amore del figlio Nathan Falco. Sposati per oltre dieci anni, l’imprenditore e la conduttrice hanno continuato ad avere un ottimo rapporto anche dopo il divorzio. “È stato un rapporto importantissimo, mi sono sposata per amore e lo rifarei – ha raccontato Elisabetta, parlando del legame con Briatore -. Il nostro matrimonio dopo 10 anni è finito, ma tra noi due c’è sempre molto rispetto e ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 dicembre 2020)piùa Flavioe non menziona più Pierpaolodopo l’uscita dalla Casa del GF Vip. “Ho sposatoper amore e lo rifarei”, ha raccontato la showgirl in un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano. I due ex coniugi hanno trascorso le feste di Natale insieme per amore del figlio Nathan Falco. Sposati per oltre dieci anni, l’imprenditore e la conduttrice hanno continuato ad avere un ottimo rapporto anche dopo il divorzio. “È stato un rapporto importantissimo, mi sono sposata per amore e lo rifarei – ha raccontatondo del legame con-. Il nostro matrimonio dopo 10 anni è finito, ma tra noi due c’èmolto rispetto e ...

