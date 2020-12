Elisabetta Gregoraci | Natale in famiglia | la foto con Briatore

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Finita l’esperienza del Grande Fratello vip,riabbraccia laper. Del resto, la showgirl era uscita dalla Casa apposta per passare le feste con il figlio, dopo la decisione di prolungare il Gf vip fino a febbraio, e così ha fatto e testimoniato sui social con unainsieme a Flavioe al figlio, Nathan Falco.inper la“Buona tutti“, scrive, con tanto di cuori, a corredo di unache la ritrae sorridente insieme all’ex Flavioe al figlio. Unadi, riunita dopo la separazione a causa dell’esperienza dellaal Grande ...

Finita l’esperienza del Grande Fratello vip, Elisabetta Gregoraci riabbraccia la famiglia per Natale. Del resto, la showgirl era uscita dalla Casa apposta per passare le feste con il figlio, dopo la d ...Pierpaolo Pretelli sembrerebbe essere sempre più vicino all'influencer Giulia Salemi, reduce da una passata edizione del Grande Fratello Vip in cui L'ex velino di Striscia La Notizia si confida con i ...