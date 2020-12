Elezioni in Calabria verso lo slittamento a causa del Covid-19. Il presidente facente funzioni Spirlì si piega alle richieste dei 5 Stelle (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo il pressing del Movimento 5 Stelle per far slittare le Elezioni in Calabria a causa del Covid-19, il presidente facente funzioni Nino Spirlì fa sapere che “a breve ci saranno novità”. Lo ha rivelato a margine di una cerimonia nella sede della Giunta a Catanzaro in riferimento alla data delle Elezioni regionali, fissate al 14 febbraio, per le quali si sono sollevate numerose polemiche per la scelta giudicata “scellerata” dai 5 Stelle vista la situazione di emergenza nel Paese per via della pandemia. “Ci sono delle interlocuzioni con i gruppi regionali, allo stesso modo c’è un’interlocuzione continua con il governo. Decideranno e decideremo tutti quanti insieme nelle prossime ore quello che è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo il pressing del Movimento 5per far slittare leindel-19, ilNinofa sapere che “a breve ci saranno novità”. Lo ha rivelato a margine di una cerimonia nella sede della Giunta a Catanzaro in riferimento alla data delleregionali, fissate al 14 febbraio, per le quali si sono sollevate numerose polemiche per la scelta giudicata “scellerata” dai 5vista la situazione di emergenza nel Paese per via della pandemia. “Ci sono delle interlocuzioni con i gruppi regionali, allo stesso modo c’è un’interlocuzione continua con il governo. Decideranno e decideremo tutti quanti insieme nelle prossime ore quello che è ...

