Eleonora Daniele, la conduttrice pubblica la foto del primo Natale di Carlotta (Di lunedì 28 dicembre 2020) La conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele, ha sorpreso i fan con un tenerissimo scatto pubblicato sui suoi profili social. Per il Natale, infatti, la Daniele ha condiviso con i suoi fan la gioia delle prime feste vissute assieme alla figlia Carlotta, nata lo scorso 25 maggio. Tanti i messaggi in risposta al dolce scatto della conduttrice. La foto di Eleonora Daniele e la figlia Carlotta Il pubblico Rai che la segue da anni ha potuto vivere assieme ad Eleonora Daniele tutti i passi della grande gioia della conduttrice per questo difficile 2020. Dall’annuncio della gravidanza, fino alle ultime puntate prima dello stop, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ladi Storie Italiane,, ha sorpreso i fan con un tenerissimo scattoto sui suoi profili social. Per il, infatti, laha condiviso con i suoi fan la gioia delle prime feste vissute assieme alla figlia, nata lo scorso 25 maggio. Tanti i messaggi in risposta al dolce scatto della. Ladie la figliaIl pubblico Rai che la segue da anni ha potuto vivere assieme adtutti i passi della grande gioia dellaper questo difficile 2020. Dall’annuncio della gravidanza, fino alle ultime puntate prima dello stop, ...

radioalfa : Pierpaolo Fasano a 'Storie Italiane' con Eleonora Daniele - mslamani79 : RT @PrimaPaginaNews: Buon Natale @eleonoradaniele , e complimenti per il suo “ @storieitaliane @Raiofficialnews @StefanoColetta2 @RomaAppio… - eleonoradaniele : RT @PrimaPaginaNews: Buon Natale @eleonoradaniele , e complimenti per il suo “ @storieitaliane @Raiofficialnews @StefanoColetta2 @RomaAppio… - RomaAppio : RT @PrimaPaginaNews: Buon Natale @eleonoradaniele , e complimenti per il suo “ @storieitaliane @Raiofficialnews @StefanoColetta2 @RomaAppio… - PrimaPaginaNews : RT @PrimaPaginaNews: Buon Natale @eleonoradaniele , e complimenti per il suo “ @storieitaliane @Raiofficialnews @StefanoColetta2 @RomaAppio… -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele Eleonora Daniele curiosità: in cosa è laureata la giornalista? Solonotizie24 Eleonora Daniele, la conduttrice pubblica la foto del primo Natale di Carlotta

La conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele, ha sorpreso i fan con un tenerissimo scatto pubblicato sui suoi profili social. Per il Natale, infatti, la Daniele ha condiviso con i suoi fan la g ...

Addio a suor "Schumi", la religiosa che guidava la Ferrari: era risultata positiva al Covid-19

Un altro lutto nel convento del Sacro Cuore a Gemona: aveva 72 anni. Appassionata di motori, aveva allestito un vero e proprio museo dell'automobile ...

La conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele, ha sorpreso i fan con un tenerissimo scatto pubblicato sui suoi profili social. Per il Natale, infatti, la Daniele ha condiviso con i suoi fan la g ...Un altro lutto nel convento del Sacro Cuore a Gemona: aveva 72 anni. Appassionata di motori, aveva allestito un vero e proprio museo dell'automobile ...