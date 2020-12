Effetto Covid | nel 2021 ci saranno 300 000 imprese in meno

Leggi su kronic

(Di lunedì 28 dicembre 2020) L’sta inevitabilmente influenzando l’economia mondiale. Ecco quindi che lespesso e volentieri sono costrette a chiudere.(web source)Lein Italia, ma non solo, stanno attraversando una grande crisi che non permette di guardare al futuro con grande speranza. Ecco quindi che secondo gli ultimi dati resi noti, si può notare come nel 2020 ci sia stato un crollo dei consumi pari in questo caso al 10,8%. Dal punto di vista economico si nota come la stessa perdita sia quindi pari a ben 120 miliardi di euro rispetto all’annata del 2019. Leggi qui —> Vaccino: le prime vaccinazioni Italiane Leggi qui —> La variante “Inglese” del virus non è più pericolosa: ecco perchè Ecco quindi ...