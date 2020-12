Effetto Covid: chi è Sergio Stevanato, l’unico italiano tra i 50 nuovi miliardari di “Forbes” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Forbes ha trovato 50 nuovi miliardari nel settore sanitario nel 2020. A sorpresa c’è anche il veneto Sergio Stevanato, dell’omonimo gruppo industriale, tra i nuovi Paperoni nell’anno della pandemia, I nuovi arrivati più importanti dell’anno sono gli scienziati che stanno dietro ai due vaccini di maggior successo per il coronavirus. Uno sviluppato da Pfizer e l’azienda biotecnologica tedesca BioNTech. L’altro dalla società con sede nel Massachusetts Moderna. Entrambi hanno visto il loro patrimonio netto salire alle stelle da gennaio: U?ur ?ahin e Stéphane Bancel . Chi sono i 50 nuovi miliardari: la classifica di Forbes Questi vaccini richiederanno miliardi di fiale di vetro per trasportarli in sicurezza. Ecco che entra ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 dicembre 2020)ha trovato 50nel settore sanitario nel 2020. A sorpresa c’è anche il veneto, dell’omonimo gruppo industriale, tra iPaperoni nell’anno della pandemia, Iarrivati più importanti dell’anno sono gli scienziati che stanno dietro ai due vaccini di maggior successo per il coronavirus. Uno sviluppato da Pfizer e l’azienda biotecnologica tedesca BioNTech. L’altro dalla società con sede nel Massachusetts Moderna. Entrambi hanno visto il loro patrimonio netto salire alle stelle da gennaio: U?ur ?ahin e Stéphane Bancel . Chi sono i 50: la classifica diQuesti vaccini richiederanno miliardi di fiale di vetro per trasportarli in sicurezza. Ecco che entra ...

