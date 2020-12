Eddi Marcucci ancora sotto sorveglianza | perché a mio parere il caso ha del clamoroso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il 22 dicembre è stata confermata in appello laspeciale a Maria Edgardadetta, l’italiana che ha combattuto in Siria contro i jihadisti nelle Unità di protezione delle donne curde Ypj. Fino al marzo 2022 non potrà partecipare a riunioni pubbliche, rientrare a casa dopo le 21, uscirne prima delle 7, avvicinarsi a locali pubblici dopo le 18 ed altro. Anche se ha combattuto contro l’Isis (e non per, come altri italiani), è stata confermata “pericolosa” per aver mostrato di non credere nella bontà del capitalismo. Non solo le Ypj con cui ha combattuto affermano che lo Stato islamico è una manifestazione (la più estrema) dei caratteri patriarcali e parassitari che troviamo in tutto il mondo di oggi;ha preso parte prima e dopo la militanza in Siria a una miriade di ...