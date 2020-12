“Ecco i nomi”, le parole del pentito: “Lui doveva essere il nuovo padrino” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una vicenda di intrighi e storie di mafia, tra catanesi, uomini d’onore figli illustri di famiglie da anni coinvolte in storie di malavita. la strage di via d’amelioStorie di mafia, storie di intrecci tra famiglie, di rifiuti ed assunzioni di responsabilità, in una Sicilia che no riesce a liberarsi della piaga che da secoli, ormai si può dire, mina le fondamenta della sua esistenza. Sicilia che in certi casi diventa il punto di partenza, per dinamiche ed operazioni che hanno interessi milionari in ogni parte d’Italia, d’Europa e del mondo. Un pezzo di racconto, Silvio Corra, pentito, ha fatto ai magistrati. Il capo della cupola, quello che di fatto, dai vertici di cosa nostra, comanda tutto l’universo mafioso, poteva arrivare da Paternò. Li nel catanese, lo storico boss, Francesco Amantea, stava per scalare, legittimamente, secondo regole e dinamiche ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una vicenda di intrighi e storie di mafia, tra catanesi, uomini d’onore figli illustri di famiglie da anni coinvolte in storie di malavita. la strage di via d’amelioStorie di mafia, storie di intrecci tra famiglie, di rifiuti ed assunzioni di responsabilità, in una Sicilia che no riesce a liberarsi della piaga che da secoli, ormai si può dire, mina le fondamenta della sua esistenza. Sicilia che in certi casi diventa il punto di partenza, per dinamiche ed operazioni che hanno interessi milionari in ogni parte d’Italia, d’Europa e del mondo. Un pezzo di racconto, Silvio Corra,, ha fatto ai magistrati. Il capo della cupola, quello che di fatto, dai vertici di cosa nostra, comanda tutto l’universo mafioso, poteva arrivare da Paternò. Li nel catanese, lo storico boss, Francesco Amantea, stava per scalare, legittimamente, secondo regole e dinamiche ...

simo_bass : @GreenbayMary @arbalbinot @aledenicola @RobertoBurioni ???????? Pardon, avevo confuso i nomi, io avevo immedesimato Bas… - zazoomblog : Calciomercato Lazio: Lulic non dà garanzie. Da Ricca a Lazovic ecco i nomi per sostituirlo - #Calciomercato #Lazio… - Eurosport_IT : Milan, 3 nomi per il vice-Ibra ?? Roma, vicino il ritorno di El Shaarawy ?? Inter, proposto Origi ?? Ecco l'edicola d… - infoitsport : GdS – Inter, domani il vertice di mercato tra Conte e i dirigenti: ecco i nomi sul tavolo - bizcommunityit : Il pentito fa tutti i nomi: 'Ecco chi doveva essere il padrino' -