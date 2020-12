Eav accede al fondo nuove competenze | formazione digitale per 500

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il primo accordo nell’ambito del trasporto pubblico locale campano e tra i primi a livello nazionale, per avviare il percorso perre al. Il nuovo strumento emanato dal Governo per sfruttare le opportunità derivanti dall’accesso massiccio al lavoro agile con la pandemia, che Eav (Ente autonomo Volturno) e tutte le organizzazioni sindacali campane hanno siglato il 23 dicembre 2020. Cinquecento persone coinvolte, 14 percorsi formativi personalizzati con 56 mila ore dida erogare in 90 giorni in smart working. Un milione di euro investiti e recuperati. Un articolato piano che deve essere approvato dalla Regione Campania e dall’Anpal (Agenzia nazionale politica attive lavoro) e sarà operativo già nei primi mesi del 2021. I percorsi formativi saranno dedicati al ...