E se immaginassimo questo 2020 come il nostro anti-mondo?

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ci si è messa anche la neve, al Nord, a rendere il tempo delle feste, quest’anno segnate da limitazioni, distanze e un senso di precarietà, un tempo sospeso. Un tempo di attesa. E insieme però di pienezza. Di tempo. Tempo da impiegare. Da riempire. Da far vivere in un modo nuovo. Che quest’anno, diciamocelo, di tempo da riempire ne abbiamo avuto. Ad esser stati fortunati. Se mai il virus ci ha toccati in prima persona. Noi e le nostre famiglie.