"E noi possiamo tutti andare a farci benedire": vaccino, la cannonata di Feltri contro De Luca (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche a Vittorio Feltri non è piaciuto il gesto di Vincenzo De Luca. O meglio, lo sfregio ad anziani, operatori sanitari e tutti gli italiani. In barba alle presunte priorità, il governatore della Campania infatti si è fatto vaccinare al Cotugno di Napoli nel primo giorno di vaccinazioni. Una dose che, stando a quanto detto dal governo, non gli spettava. Ma tant'è. De Luca si è fatto vaccinare e lo ha anche reso pubblico. E contro di lui come detto punta il dito, su Twitter, anche Vittorio Feltri. Un breve cinguettio, sintetico e tagliente, con cui il direttore di Libero stigmatizza quanto fatto da De Luca: "Sono arrivati quattro o cinque vaccini e uno se lo è fatto De Luca. Bravo. tutti noi possiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Anche a Vittorionon è piaciuto il gesto di Vincenzo De. O meglio, lo sfregio ad anziani, operatori sanitari egli italiani. In barba alle presunte priorità, il governatore della Campania infatti si è fatto vaccinare al Cotugno di Napoli nel primo giorno di vaccinazioni. Una dose che, stando a quanto detto dal governo, non gli spettava. Ma tant'è. Desi è fatto vaccinare e lo ha anche reso pubblico. Edi lui come detto punta il dito, su Twitter, anche Vittorio. Un breve cinguettio, sintetico e tagliente, con cui il direttore di Libero stigmatizza quanto fatto da De: "Sono arrivati quattro o cinque vaccini e uno se lo è fatto De. Bravo.noi...

Pontifex_it : Anche noi possiamo cambiare ogni giorno il male in bene. I gesti d’amore cambiano la storia: anche quelli piccoli,… - enricoruggeri : Cerchiamo in noi stessi quei sentimenti e quei valori che non possiamo condividere con tutti quelli che vorremmo co… - ClaMarchisio8 : La casa è quel posto dove ci sentiamo al sicuro, dove tutti i problemi e le difficoltà restano fuori, dove possiamo… - LaValledelSasso : RT @Pontifex_it: Anche noi possiamo cambiare ogni giorno il male in bene. I gesti d’amore cambiano la storia: anche quelli piccoli, nascost… - RetwittL : RT @GerberArancio: @lagatta4739 @SalaLettura @diamiladi @CarmelaCusmai @MollyBloom82 @DavLucia @a_saba78 @AlmiraUva @artmajcar @chlebnikov0… -

Ultime Notizie dalla rete : noi possiamo Di Carlo nel pre Lecce-Vicenza: “Lecce non è perfetto, noi possiamo fare l'impresa” Pianetalecce Recovery plan, il piano di Toti per la Liguria? Alla “rivoluzione verde” destinato solo un miliardo, a edilizia e infrastrutture oltre 19

“Una gigantesca leva di opportunità”, uno strumento che “produca un incremento della produttività complessiva del sistema” e che sia “in grado di sviluppare ulteriormente una regione bellissima e offr ...

Francesco: «Dio viene al mondo come figlio per renderci figli di Dio»

«Dio viene al mondo come figlio per renderci figli di Dio. Che dono stupendo!». L’omelia di Papa Francesco nella notte di Natale, durante la Messa celebrata con le note limitazioni dettate dall’emerge ...

“Una gigantesca leva di opportunità”, uno strumento che “produca un incremento della produttività complessiva del sistema” e che sia “in grado di sviluppare ulteriormente una regione bellissima e offr ...«Dio viene al mondo come figlio per renderci figli di Dio. Che dono stupendo!». L’omelia di Papa Francesco nella notte di Natale, durante la Messa celebrata con le note limitazioni dettate dall’emerge ...