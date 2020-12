Dybala Juventus, il rinnovo non arriva: il PSG torna sulla Joya, i dettagli (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dybala Juventus – Il caso Dybala è ufficialmente deflagrato in casa Juventus. L’attaccante bianconero, infatti, non ha ancora raggiunto l’accordo con la dirigenza di corso Galileo Ferraris per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022. L’entourage del calciatore, Jorge Antun, ha tentato, fino ad ora in modo piuttosto invano, di raggiungere un accordo con Fabio Paratici, senza però pervenire alla fumata bianca risolutiva. Dybala Juventus, le ultimissime sulla Joya I giorni passano in maniera inesorabile, e una soluzione dovrà essere trovata a stretto giro di posta. Sebbene la volontà del numero 10 sia quella di continuare la sua esperienza sotto l’ombra della Mole, le sue richieste per il rinnovo, di circa 15 ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 28 dicembre 2020)– Il casoè ufficialmente deflagrato in casa. L’attaccante bianconero, infatti, non ha ancora raggiunto l’accordo con la dirigenza di corso Galileo Ferraris per ildel suo contratto in scadenza nel 2022. L’entourage del calciatore, Jorge Antun, ha tentato, fino ad ora in modo piuttosto invano, di raggiungere un accordo con Fabio Paratici, senza però pervenire alla fumata bianca risolutiva., le ultimissimeI giorni passano in maniera inesorabile, e una soluzione dovrà essere trovata a stretto giro di posta. Sebbene la volontà del numero 10 sia quella di continuare la sua esperienza sotto l’ombra della Mole, le sue richieste per il, di circa 15 ...

