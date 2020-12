Due nuovi gruppi di lavoro in Commissione Sanità (Di lunedì 28 dicembre 2020) ... la diffusione dei servizi di telemedicina e il portale 'salutepiemonte.it'». Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Rossi, Ravetti (Pd), Silvio Magliano (Moderati) e Valter Marin (... Leggi su gazzettadalba (Di lunedì 28 dicembre 2020) ... la diffusione dei servizi di telemedicina e il portale 'salutepiemonte.it'». Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Rossi, Ravetti (Pd), Silvio Magliano (Moderati) e Valter Marin (...

ItalianAirForce : Oggi l’arrivo di 2 velivoli T-345A al 61° Stormo rappresenta un momento importante per l'#AeronauticaMilitare. La s… - LucaGattuso : Due tabelle sulle province italiane. La prima è una graduatoria per numero di nuovi positivi al #coronavirus per pr… - RevenantMirko : RT @_GrayDorian: I nuovi programmi dei palinsesti natalizi: 'Vaccinando Con Le Stelle', 'Indovina Chi Si Vaccina', 'Una Puntura Per Due'.… - AnsaMolise : >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Molise, due decessi e 9 nuovi casi - ale_iosh : @cumdivido Saremmo più contenti di avere due concorrenti nuovi piuttosto che tenerci in casa ste due arpie -