Dpcm gennaio, slittano riaperture per palestre, cinema e ristoranti? La decisione dopo l'Epifania (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mancano pochi giorni alla fine del 2020 e alla scadenza dell'ultimo Dpcm, e la domanda che in tanti si fanno è: quando riapriranno palestre, cinema e centri estetici e in generale quelle attività ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mancano pochi giorni alla fine del 2020 e alla scadenza dell'ultimo, e la domanda che in tanti si fanno è: quando riaprirannoe centri estetici e in generale quelle attività ...

Atm Milano, 1200 corse aggiuntive dal 7 gennaio per la riapertura delle scuole: «ma non viaggiate nelle ore di punta»

Milano - In vista della ripartenza del 7 gennaio 2021 con la prevista riapertura delle scuole superiori e delle altre attività, Atm Milano ha pianificato ulteriori potenziamenti per far fronte all’aum ...

