Dopo la neve i nubifragi, al Nord solo l'inizio: meteo-horror, ecco le regioni che rischiano grosso (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ciò che sta accadendo al Nord e a Milano in particolare è soltanto l'inizio. Da oggi, lunedì 28 dicembre, come annunciato dalle previsioni meteo molte regioni in Italia faranno i conti con la neve e una fortissima perturbazione in discesa dal Nord Europa. Fiocchi di neve previsti fino in pianura sulle regioni settentrionali, con città come Torino, Milano, Bergamo, Verona, Piacenza, Parma con oltre 15 cm di accumulo stimabili entro la fine dell'evento. Possibili nevicate anche sul Nordest. Ma, come detto, è solo l'inizio: al Centro il tempo subirà un pesante peggioramento a partire dal pomeriggio. Piogge battenti e nubifragi colpiranno Toscana, Umbria, Lazio e infine la Campania. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ciò che sta accadendo ale a Milano in particolare è soltanto l'. Da oggi, lunedì 28 dicembre, come annunciato dalle previsionimoltein Italia faranno i conti con lae una fortissima perturbazione in discesa dalEuropa. Fiocchi diprevisti fino in pianura sullesettentrionali, con città come Torino, Milano, Bergamo, Verona, Piacenza, Parma con oltre 15 cm di accumulo stimabili entro la fine dell'evento. Possibili nevicate anche sulest. Ma, come detto, èl': al Centro il tempo subirà un pesante peggioramento a partire dal pomeriggio. Piogge battenti ecolpiranno Toscana, Umbria, Lazio e infine la Campania. ...

Roma, 28 dicembre 2020 - Dopo una breve tregua dal maltempo, che ha caratterizzato i giorni di Natale e Santo Stefano, oggi gelo, neve, vento forte e temporali stanno interessando molte regioni ...

