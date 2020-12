Dopo ‘Con te’, dedicato al papà, esce il nuovo singolo del M° sannita Amabile (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – “La notte bombarda” è il nuovo singolo del M° Giuseppe Amabile, sannita doc, in collaborazione con il collega Valentino Santarcangelo, diplomato in elettroacustica music. Il brano, disponibile al seguente indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=WiqMVqcQ-Ag, sul canale Youtube del maestro Amabile; dal 7 gennaio, sarà anche acquistabile su tutti gli store digitali e Spotify. Marzo 2018, segna un periodo particolarissimo per il M° Amabile, diplomato in pianoforte principale e in didattica della musica. In seguito alla dipartita del suo caro papà, Giuseppe, Pino per gli amici; decise di dedicare, a colui che è sempre stato il suo punto di riferimento principale, qualcosa di indelebile, che restasse nel tempo. Ed ecco che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – “La notte bombarda” è ildel M° Giuseppedoc, in collaborazione con il collega Valentino Santarcangelo, diplomato in elettroacustica music. Il brano, disponibile al seguente indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=WiqMVqcQ-Ag, sul canale Youtube del maestro; dal 7 gennaio, sarà anche acquistabile su tutti gli store digitali e Spotify. Marzo 2018, segna un periodo particolarissimo per il M°, diplomato in pianoforte principale e in didattica della musica. In seguito alla dipartita del suo caro, Giuseppe, Pino per gli amici; decise di dedicare, a colui che è sempre stato il suo punto di riferimento principale, qualcosa di indelebile, che restasse nel tempo. Ed ecco che ...

Mov5Stelle : Con la legge #Spazzacorrotti chi sbaglia paga davvero. Stop alle prescrizioni dopo la sentenza di condanna in primo… - EnricoLetta : L’Italia presiederà il #G20 e ha, con l’arrivo di Biden, l’occasione di rilanciarlo come perno di una nuova coopera… - TizianaFerrario : Dopo gli squilli di trombe sull'arrivo dei primi vaccini allo Spallanzani mi piacerebbe vedere in modo chiaro con c… - gaetano775 : @Leoconti971 @FBiasin Perché esiste un periodo di incubazione...dopo la gara con il Napoli i positivi erano 13...pe… - Carlothefirst : RT @durezzadelviver: Ok. Ma dopo il 6 gennaio che famo? Aperti? Chiusi? Si lavora? Si va a scuola? Si visitano gli anziani che stanno moren… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo ‘Con Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia