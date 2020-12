Domani in Italia altre 470 mila dosi del vaccino di Pfizer. In campo anche i prefetti (Di lunedì 28 dicembre 2020) È atteso in Italia entro Domani, 29 dicembre, un carico da 470 mila dosi di vaccino anti-Covid di Pfizer, dopo le 9.750 consegnate per il V- Day. A quanto si apprende non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori e delle attuali condizioni meteorologiche, in alcune Regioni le dosi possano arrivare il 30 dicembre. Pfizer consegnerà con i propri mezzi i vaccini in 300 presidi sparsi sul territorio nazionale. Fino alla fine di marzo è prevista una consegna a settimana, per un totale di 7,8 milioni di dosi in tre mesi. In Spagna attese 350 mila dosi Lo schema messo a punto prevede carichi di circa 470 mila ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 dicembre 2020) È atteso inentro, 29 dicembre, un carico da 470dianti-Covid di, dopo le 9.750 consegnate per il V- Day. A quanto si apprende non si esclude che,a seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori e delle attuali condizioni meteorologiche, in alcune Regioni lepossano arrivare il 30 dicembre.consegnerà con i propri mezzi i vaccini in 300 presidi sparsi sul territorio nazionale. Fino alla fine di marzo è prevista una consegna a settimana, per un totale di 7,8 milioni diin tre mesi. In Spagna attese 350Lo schema messo a punto prevede carichi di circa 470...

fleinaudi : Proposta operativa. Da domani la Protezione Civile inserisca un nuovo dato nella tabella giornaliera sulla pandemia… - Agenzia_Ansa : Vaccino #Pfizer, il secondo carico in Italia entro domani #ANSA - patriziaprestip : E domani arrivano circa 500000 dosi di vaccino. Abbracci e baci ai dotti medici e sapienti dell’opposizione che sc… - _SiGonfiaLaRete : #Coronavirus, attese per domani altre 470mila dosi di #vaccino in Italia - Miti_Vigliero : Pfizer annuncia ritardo consegna vaccini in 8 paesi, in Italia 2° carico domani -