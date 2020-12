Diritti TV Serie A, Consiglio di Stato boccia ricorso AGCM (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Non ci fu nessuna irregolarità nel bando della Serie A di calcio?per il triennio 2015/18 e quindi nemmeno sanzioni per Mediaset, Sky, Infront e Lega Calcio. È quanto deciso oggi dal Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato contro l’annullamento, deciso dal TAR del Lazio, delle sanzioni imposte dalla stessa AGCM alla Lega Serie A (1,9 milioni di euro), al suo advisor al tempo di quel bando, Infront (9 milioni), e ai broadcaster coinvolti, Mediaset (51,4 milioni) e Sky (4 milioni). La sentenza rafferma che “non ci furono violazioni nell’assegnazione dei Diritti TV del campionato di calcio di Serie A per il triennio 2015/18”. Il caso iniziò nel 2014 quando l’AGCM ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – Non ci fu nessuna irregolarità nel bando dellaA di calcio?per il triennio 2015/18 e quindi nemmeno sanzioni per Mediaset, Sky, Infront e Lega Calcio. È quanto deciso oggi daldi, che ha respinto ildell’Autorità garante della concorrenza e del mercato contro l’annullamento, deciso dal TAR del Lazio, delle sanzioni imposte dalla stessaalla LegaA (1,9 milioni di euro), al suo advisor al tempo di quel bando, Infront (9 milioni), e ai broadcaster coinvolti, Mediaset (51,4 milioni) e Sky (4 milioni). La sentenza rafferma che “non ci furono violazioni nell’assegnazione deiTV del campionato di calcio diA per il triennio 2015/18”. Il caso iniziò nel 2014 quando l’...

ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA CLAMOROSA SI SONO INCONTRATI, TUTTO VERO. PUO' ARRIVARE LA SVOLTA, ECCO COSA STA SUCCENDO. TIFOSI IN ANSI… - sportface2016 : Diritti tv, il Consiglio di Stato assolve la Lega #SerieA: 'Nessun favoritismo' - DigitalPMI : Diritti tv: nessuna irregolarità nel bando della Serie A?per il triennio 2015/18 - ferrante_pie : RT @CalcioFinanza: Nessun cartello per i diritti tv 2015/18 tra Sky, Mediaset, Infront e la Serie A: il Consiglio di Stato boccia il ricors… - LeneLepre : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Giudice: 'Diritti tv? 17 milioni cash per la Serie A, il Napoli una delle poche società con i conti a pos… -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Serie Diritti tv: nessuna irregolarità nel bando della Serie A per il triennio 2015/18 Il Sole 24 ORE Calcio, confermata cancellazione multe Antitrust a Mediaset, Sky, Lega per diritti tv

L'assegnazione dei diritti tv per le partire di calcio 2015-2018 fu regolare. L'intervento della Lega di Serie A evitò un abuso di posizione dominante ...

Calcio, Consiglio Stato conferma cancellazione multe Mediaset, Sky, Lega per diritti tv

L'assegnazione dei diritti tv per le partire di calcio 2015-2018 fu regolare. L'intervento della Lega di Serie A evitò un abuso di posizione dominante ...

L'assegnazione dei diritti tv per le partire di calcio 2015-2018 fu regolare. L'intervento della Lega di Serie A evitò un abuso di posizione dominante ...L'assegnazione dei diritti tv per le partire di calcio 2015-2018 fu regolare. L'intervento della Lega di Serie A evitò un abuso di posizione dominante ...