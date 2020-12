Dimensionamento scolastico, ecco come cambiano le regole con la legge di bilancio (Di lunedì 28 dicembre 2020) Via libera della Camera alla Manovra: il voto finale ha ottenuto 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testo della legge di bilancio passa ora al Senato per il via libera definitivo. Fra le misure per la scuola c’è da ricordare quella relativa al cambio delle regole del Dimensionamento scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 dicembre 2020) Via libera della Camera alla Manovra: il voto finale ha ottenuto 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testo delladipassa ora al Senato per il via libera definitivo. Fra le misure per la scuola c’è da ricordare quella relativa al cambio delledel. L'articolo .

albeandrea : Oltre 3,7 miliardi per la scuola nella #LeggediBilancio: dal nuovo concorso sul sostegno, ai finanziamenti per l’ed… - Nadnad3010 : #autonomia #cittadinanzadigitale #accorpamenti Dimensionamentoscolastico: il PD teramano spera in nessuna variazion… - AppiaPolis : New post (DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO, PIANO APPROVATO DALLA GIUNTA) has been published on AppiaPolis - News in Temp… - ViviCampania : Caserta. Dimensionamento scolastico, Vairo: 'Piano conservativo che garantisce stabilità al lavoro dei dirigenti' -… - larampait : #Caserta. #Dimensionamentoscolastico, #Vairo: 'Piano conservativo che garantisce stabilità al lavoro dei dirigenti' -