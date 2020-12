Diletta Leotta si frequenta con qualcuno? Scoppia il gossip (FOTO) (Di lunedì 28 dicembre 2020) La situazione sentimentale di Diletta La celebre giornalista sportiva Diletta Leotta ha da poco pubblicato delle Instagram stories che hanno fatto chiacchierare i suoi seguaci e non solo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diletta Leotta (@DilettaLeotta) DI CHI SI TRATTA? Dopo la fine dell’importante relazione amorosa con il celebre pugile Daniele Scardina, pare che la Leotta non si sia più frequentata con nessun altro. Nel mese di Novembre aveva affermato di essere single. Leggi anche Diletta Leotta festeggia il giorno dei single: un mazzo di fiori per coccolarsi Ma in una recente intervista, l’ex fidanzato ha dichiarato che prima o poi potrebbero tornare ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) La situazione sentimentale diLa celebre giornalista sportivaha da poco pubblicato delle Instagram stories che hanno fatto chiacchierare i suoi seguaci e non solo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) DI CHI SI TRATTA? Dopo la fine dell’importante relazione amorosa con il celebre pugile Daniele Scardina, pare che lanon si sia piùta con nessun altro. Nel mese di Novembre aveva affermato di essere single. Leggi anchefesteggia il giorno dei single: un mazzo di fiori per coccolarsi Ma in una recente intervista, l’ex fidanzato ha dichiarato che prima o poi potrebbero tornare ...

infoitcultura : Diletta Leotta, scollatura sexy dalla sua Sicilia. Lei si sente 'vulcanica': ma è virale il commento di un fan | Fo… - zazoomblog : Diletta Leotta relax in Sicilia. Ma in stanza non è sola: c’è un nuovo amore per lei? - #Diletta #Leotta #relax… - zazoomblog : Diletta Leotta sveglia i fan dal torpore invernale: “Vulcanica? Più che altro tettonica” - #Diletta #Leotta… - stormi1904 : RT @BPervinca: Diletta Leotta ha appena fatto il vaccino : tutto a posto. - Italia_Notizie : Fabrizio Pregliasco in ‘versione Peter Pan’: “Io in amore? Sono un po’ disordinato. Diletta Leotta l’ho conosciuta… -