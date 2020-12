Digitalizzazione delle scuole | 40 milioni dalla legge di bilancio

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Via libera della Camera alla Manovra: il voto finale ha ottenuto 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testo delladipassa ora al Senato per il via libera definitivo. Fra le misure per la scuola c'è da ricordare quella relativa ai fondi per la. L'articolo .