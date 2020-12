Dietro la resilienza italiana vedo il sorriso di mia madre

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Vittorio Emanuele di Savoia Vittorio Emanuele ricorda Maria Josè a 20 anni dalla morte: "La tragedia del Covid ci ha uniti" Caro Direttore Le scrivo per condividere alcune riflessioni, nell'approssimarsi della fine dell'anno, ringraziandoLa per l'ospitalità sulle pagine del Giornale. L'anno appena trascorso resterà indelebilmente impresso nelle nostre menti e nei nostri cuori. La pandemia, abbattutasi come un ciclone sulla nostra Patria e su tutto il mondo, ha stravolto le nostre vite, ha colpito con spietata freddezza i nostri affetti, ci ha confinato nelle nostre abitazioni e ha causato un effetto tsunami sull'economia, spazzando via in pochi giorni le sicurezze di un mondo globalizzato che si sentiva invincibile. Difficilmente potremo dimenticare quella colonna di camion del nostro Esercito carica di bare a Bergamo: una scena che ha richiamato immagini di conflitto ...