Dieta alcalina | ecco come ridurre gli eccessi di acidità

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Alessandro Nunziati “Siamo ciò che mangiamo”. Questa famosa citazione del filosofo Ludwig Feuerbach ci indica che il cibo, oltre a rappresentare la materia prima che costituisce il nostro corpo, influisce anche sulla fisiologia dell’intero organismo. La chimica dei nostri fluidi vitali è fortemente condizionata dagli alimenti che scegliamo di mangiare. In particolare, il ph di cellule e liquidi interstiziali dipende molto dal tipo di sostanze nutritive introdotte con l’alimentazione e si suddivide in: Ph acido (inferiore al valore 7) Ph basico (superiore al valore 7) Ph neutro (corrispondente al valore 7) Qual è il ph ottimale? Cellule, tessuti, organi, sistemi e apparati funzionano meglio quando il ph è basico. Il corpo umano, infatti, è fatto per essere leggermente alcalino (cioè basico), in un range di ph che va da 7.1 a 7.5 (con un valore ottimale compreso tra 7.39 e ...