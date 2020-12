Diego Costa: penalità di 25 milioni se firma con Real o Barcellona (Di lunedì 28 dicembre 2020) Diego Costa starebbe per lasciare l’Atletico Madrid: l’attaccante a chiesto la rescissione. Intanto spunta una penalità Diego Costa è vicino all’addio all’Atletico Madrid. Il centravanti ha richiesto la rescissione del contratto per motivi familiari e ci si interroga sul suo futuro. Come riporta Deportes Cope, negli accordi tra Diego Costa e l’Atletico Madrid ci sarebbe una penalità di 25 milioni se dovesse firmare con Real, Siviglia e Barcellona e di 5 con qualsiasi altra squadra che militi in Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020)starebbe per lasciare l’Atletico Madrid: l’attaccante a chiesto la rescissione. Intanto spunta unaè vicino all’addio all’Atletico Madrid. Il centravanti ha richiesto la rescissione del contratto per motivi familiari e ci si interroga sul suo futuro. Come riporta Deportes Cope, negli accordi trae l’Atletico Madrid ci sarebbe unadi 25se dovessere con, Siviglia ee di 5 con qualsiasi altra squadra che militi in Champions League. Leggi su Calcionews24.com

