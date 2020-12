Diavolo di un mercato, prima c’è il Milan: Lapadula ripassi la ‘regola del 9’ (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLe immagini della nobile vittoria di Udine sono ancora nitide, ma al Benevento tocca voltare immediatamente pagina. Smaltiti i giorni di riposo per il Natale, i giallorossi hanno ripreso la preparazione in vista dell’impegno casalingo con il Milan in programma il prossimo 3 gennaio al Ciro Vigorito (fischio d’inizio ore 18). L’obiettivo è tenere viva la striscia di risultati utili aperta dal pareggio contro la Lazio e alimentata dalle successive due vittorie ottenute con il Genoa e contro i friulani. L’impresa non sarà semplice perché dall’altro lato il Milan non avrà alcuna intenzione di arrestare la marcia in vetta alla classifica, considerando anche che l’Inter, acerrima rivale, non è a distanza di sicurezza. Filippo Inzaghi nelle recenti dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport ha fatto capire che c’è bisogno ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiLe immagini della nobile vittoria di Udine sono ancora nitide, ma al Benevento tocca voltare immediatamente pagina. Smaltiti i giorni di riposo per il Natale, i giallorossi hanno ripreso la preparazione in vista dell’impegno casalingo con ilin programma il prossimo 3 gennaio al Ciro Vigorito (fischio d’inizio ore 18). L’obiettivo è tenere viva la striscia di risultati utili aperta dal pareggio contro la Lazio e alimentata dalle successive due vittorie ottenute con il Genoa e contro i friulani. L’impresa non sarà semplice perché dall’altro lato ilnon avrà alcuna intenzione di arrestare la marcia in vetta alla classifica, considerando anche che l’Inter, acerrima rivale, non è a distanza di sicurezza. Filippo Inzaghi nelle recenti dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport ha fatto capire che c’è bisogno ...

PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - #Recoba: 'Il Diavolo non dovrebbe intervenire, ma...' | #VIDEO - #ACMilan #Milan… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Gol al Diavolo come #Hauge, interessa per l'attacco / News - #ACMilan #Milan #SempreMilan - videoKlaroline : 42° Alaric&Isobel Il diavolo e l'acqua Santa. Ignoriamo il fatto che lei andasse a letto con Damon. E anche che Al… - Comacchiese : Questo asciugamani, a parte l'abbigliamento stile mercato??, dove diavolo è fotografato? È un autobus, una corriera… - evivanco7 : RT @FeliceRaimondo: Detto... fatto ?? bravo @RafaeLeao7 ?? l'ennesima vittoria in emergenza che poteva essere meno sofferente senza la sciocc… -

Ultime Notizie dalla rete : Diavolo mercato Diavolo di un mercato, prima c'è il Milan: Lapadula ripassi la 'regola del 9' anteprima24.it Calciomercato Milan, Scamacca per l’attacco. Per la difesa c’è anche Lovato: ultime news

Le ultime news di mercato del Milan del 28 dicembre 2020: tutte le trattative, gli acquisti e le cessioni in diretta, con gli aggiornamenti sui nuovi ...

Blog: Tremate Tremate, il Diavolo è Tornato

Blog Calciomercato.com: La Caduta del Diavolo – L’Inferno Isaia 14, 12-14: Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, o Lucifero, figlio dell’aurora? Come ...

Le ultime news di mercato del Milan del 28 dicembre 2020: tutte le trattative, gli acquisti e le cessioni in diretta, con gli aggiornamenti sui nuovi ...Blog Calciomercato.com: La Caduta del Diavolo – L’Inferno Isaia 14, 12-14: Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, o Lucifero, figlio dell’aurora? Come ...