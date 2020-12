Dialogo tra Montalbano e Catarella su chi si fa il vaccino è buono

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Eri passata Natalia e pariva che il Munno fusse chiù pisante ma macari plus liggera: forsi pirchia macari in Sicilie pariva che vulisse farici chiù frida, ma macari chesta eri n’ ‘mpressiuna. Muntilbano eri al Barre Castelluccia chella che stavia sul Cursa è si stavia piglianna il tettares caffia della jurnata macari si erino le octa e mizza di matine, Appina ascita dal Barre sintìì darrè un homine che faciva vocia propria advirsa di lia… “Dutturi, dutturi, lia è?”. Muntilbano: “Nonsi Catarè, sugno n’altira”. Catarelli: “Strangia, pari propria lia”. M: “Ma tu nun lo sapia che ci stanna al Munno cintinaia di pirsone che s’assumigliana?”. C: “Nun lu sapiva dutturi: ma alluta lia è lia o n’altira lia?”: M: “Sugno l’ia”: C: “Bine, ma lia nun lo sapia che hodie este il Vacsia dia?”: M: “A sapirla lu saccia, pirchia successe qualicusa che ci interesse?”. C: “Nonsi, dutturi, vidindula asciri ...