Delitto di Ventimiglia | adesso spunta un’altra pistola

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Per gli inquirenti non è credibile la versione raccontata nella confessione dal figlio del boss Pellegrino

Ventimiglia - E' stato ucciso a colpi di arma da fuoco esplosi da due pistole di calibro diverso Jospeh Fedele, 60 anni, l'uomo trovato morto, il 21 ottobre scorso in un fossato di frazione Calvo, a V ...«Abbiamo litigato, lui aveva una pistola, gliel’ho strappata di mano e gli ho sparato». È questa la verità di Domenico Pellegrino, 23 anni, in carcere dal 23 dicembre per l’omicidio di Joseph Fedele, ...