Decreto Natale | l’Italia torna arancione per tre giorni | cosa si può fare oggi 28 dicembre Negozi aperti e meno divieti agli spostamenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Archiviati iscattati il 24in occasione delentra in zona. Alfino al 31, quando torneranno le restrizioni da zona rossa. Ciò significa che per treè consentito spostarsi liberamente nel proprio Comune e riaprono tutti i(fino alle 21). Restano chiusi, invece, bar, pasticcerie e ristoranti, a cui sono comunque permessi l’asporto e la consegna a domicilio, così come rimane invariato il coprifuoco dalle 22 alle 5. L’autocertificazione (scaricabile qui). serve solo per andare in un altro Comune, in un’altra Regione o per muoversi durante le ore notturne, a patto che sussistano motivi di salute, lavoro o necessità. Il...