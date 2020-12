Dea-Papu Gomez: si tenta di riportare la calma nell’ambiente (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ora che l’Atalanta si sta preparando per i festeggiamenti di Capodanno si torna a parlare di Papu Gomez e del suo futuro sempre più imprevedibile. Le voci dicono che la società stia da giorni cercando un compromesso con il Papu per farlo rimanere a Bergamo. Quindi la storia d’amore Dea-Papu Gomez non è ancora finita, e clamorosamente tutto potrebbe tornare alla normalità, anche se è poco probabile fino ad ora. Dea-Papu Gomez: il calciatore rimarrà a Bergamo? Dopo i tanti confronti (non sempre sereni) con allenatore e dirigenza, il Papu potrebbe comunque lasciare Bergamo, anche se nelle ultime ore c’è un lieve ottimismo sulla sua possibile permanenza. Qualcuno fra Gasperini e numero dieci dovrà tornare sui propri passi. Gomez ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ora che l’Atalanta si sta preparando per i festeggiamenti di Capodanno si torna a parlare die del suo futuro sempre più imprevedibile. Le voci dicono che la società stia da giorni cercando un compromesso con ilper farlo rimanere a Bergamo. Quindi la storia d’amore Dea-non è ancora finita, e clamorosamente tutto potrebbe tornare alla normalità, anche se è poco probabile fino ad ora. Dea-: il calciatore rimarrà a Bergamo? Dopo i tanti confronti (non sempre sereni) con allenatore e dirigenza, ilpotrebbe comunque lasciare Bergamo, anche se nelle ultime ore c’è un lieve ottimismo sulla sua possibile permanenza. Qualcuno fra Gasperini e numero dieci dovrà tornare sui propri passi....

zazoomblog : Dea-Papu Gomez: si tenta di riportare la calma nell’ambiente - #Dea-Papu #Gomez: #tenta #riportare - Tomas_Miranda_ : @Z4ERA avisame cuando te salga Bladi de waifu en el mudae y desp hanlamos papu uwu dea jsjsjs - Fiorentinanews : #Inter unica pretendente concreta per il Papu #Gomez e i nerazzurri provano a convincere la Dea con un ex… - Stefania_1972 : A quelli che dicevano che la #Dea senza #Gomez sarebbe ritornata alla mediocrità...la partita non è ancora finita,… - MicheleBrambil3 : @deliux9 @MTibete Sul dribbling può essere vero però il paragone secondo me regge: Alexis fa un po' il lavoro del p… -