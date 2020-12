De Luca su Facebook: “Mi sono vaccinato”, ed è subito bufera (Di lunedì 28 dicembre 2020) De Luca scrive su Facebook di essersi vaccinato, e non tardano ad arrivare le risposte di disapprovazione ed indignazione. ll primo a reagire è stato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che ha commentato: “Trovo davvero inqualificabile e indegno l’abuso di potere del presidente De Luca che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente, considerate le pochissime quantità disponibili, a medici, infermieri, operatori sanitari ed anziani“, dice il primo cittadino. Ma anche Matteo Salvini fa sentire la sua voce: “Per esibizionismo il governatore De Luca ha tolto il vaccino a qualcuno che ne aveva più bisogno di lui. Medici, infermieri, personale sanitario, forze dell’ordine e persone fragili meritano rispetto ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Descrive sudi essersi, e non tardano ad arrivare le risposte di disapprovazione ed indignazione. ll primo a reagire è stato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che ha commentato: “Trovo davvero inqualificabile e indegno l’abuso di potere del presidente Deche approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente, considerate le pochissime quantità disponibili, a medici, infermieri, operatori sanitari ed anziani“, dice il primo cittadino. Ma anche Matteo Salvini fa sentire la sua voce: “Per esibizionismo il governatore Deha tolto il vaccino a qualcuno che ne aveva più bisogno di lui. Medici, infermieri, personale sanitario, forze dell’ordine e persone fragili meritano rispetto ...

