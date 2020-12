De Luca si vaccina nonostante il V-Day sia destinato agli operatori sanitari, la replica: “Bisogna dare l’esempio” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Duro il commento dei politici, con critiche anche dagli stessi schieramenti del governatore della Campania. Vincenzo De Luca, per dirla come alcuni titolisti, ha “saltato la fila” e ha ricevuto il vaccino anti Covid durante il V-Day. Lo ha testimoniato lui stesso sui social con una foto che lo ritrae mentre gli viene praticata l’iniezione. Lo ha mostrato ieri, De Luca, con un post pubblicato alle 14:20. Puntuale è arrivata la risposta di tanti politici, fra i quali un indignato Matteo Salvini. I vaccini del V-Day erano destinati agli operatori sanitari La notizia è stata ripresa anche dalle testate nazionali come Il Fatto Quotidiano e Fanpage, mentre su Adnkronos troviamo un commento di Oliviero Toscani che ha definito De Luca “più comico di Crozza” criticando, ... Leggi su bufale (Di lunedì 28 dicembre 2020) Duro il commento dei politici, con critiche anche dstessi schieramenti del governatore della Campania. Vincenzo De, per dirla come alcuni titolisti, ha “saltato la fila” e ha ricevuto il vaccino anti Covid durante il V-Day. Lo ha testimoniato lui stesso sui social con una foto che lo ritrae mentre gli viene praticata l’iniezione. Lo ha mostrato ieri, De, con un post pubblicato alle 14:20. Puntuale è arrivata la risposta di tanti politici, fra i quali un indignato Matteo Salvini. I vaccini del V-Day erano destinatiLa notizia è stata ripresa anche dalle testate nazionali come Il Fatto Quotidiano e Fanpage, mentre su Adnkronos troviamo un commento di Oliviero Toscani che ha definito De“più comico di Crozza” criticando, ...

matteograndi : Arriva il vaccino a tempo di record. Il popolo: “il vaccino è una truffa, se hanno coraggio si vaccinino prima i po… - HuffPostItalia : Luca Zaia: 'Passaporto sanitario per chi si vaccina, lo vorranno hotel e aerei' - Corriere : De Luca riceve il vaccino anti Covid - AntonelloSanti1 : @giancarlogigli2 Non lo dico io. C'è un ordine prioritario stabilito che, se non rispettato da chi ha un ruolo pol… - BriatOro : RT @matteograndi: Arriva il vaccino a tempo di record. Il popolo: “il vaccino è una truffa, se hanno coraggio si vaccinino prima i politici… -