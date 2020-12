De Luca si vaccina ed è polemica | De Magistris | “Abuso di potere”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Desi– Oggi 27 dicembre è una data cruciale per la lotta mondiale contro la pandemia di Covid: il Vax Day. La campagna dizione è finalmente cominciata. Partendo dallo Spallanzani di Roma, sono state somministrate le prime dosi di vaccino anche in altre sedili regionali, tra cui l’ospedale Cotugno di Napoli. È qui che si èto anche il presidente della Campania, Vincenzo De, scatenando però. Desi: l’annuncio sui social “Mi sonoto. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme”. Così Vincenzo De ...