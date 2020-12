De Luca si vaccina e divide l’opinione pubblica: de Magistris lo attacca, Casillo lo difende (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ha senza dubbio creato molte polemiche la scelta del governatore campano Vincenzo De Luca di vaccinarsi contro il Covid-19. Per il sindaco di Napoli è stato “indegno”, mentre per il capogruppo del PD in consiglio regionale “coraggioso”. C’e’ anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca tra coloro che hanno ricevuto una dose del Leggi su 2anews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ha senza dubbio creato molte polemiche la scelta del governatore campano Vincenzo Dedirsi contro il Covid-19. Per il sindaco di Napoli è stato “indegno”, mentre per il capogruppo del PD in consiglio regionale “coraggioso”. C’e’ anche il presidente della Regione Campania Vincenzo Detra coloro che hanno ricevuto una dose del

matteograndi : Arriva il vaccino a tempo di record. Il popolo: “il vaccino è una truffa, se hanno coraggio si vaccinino prima i po… - HuffPostItalia : Luca Zaia: 'Passaporto sanitario per chi si vaccina, lo vorranno hotel e aerei' - HuffPostItalia : De Luca si vaccina subito, De Magistris lo attacca: 'Indegno abuso di potere' - ziomuro : RT @HuffPostItalia: Luca Zaia: 'Passaporto sanitario per chi si vaccina, lo vorranno hotel e aerei' - outof__thebox : #Telegiornale Servizio 1: Biden e Pence si vaccinano tra i primi, esempio per la popolazione (ovazione, ammirazione… -