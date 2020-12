De Luca colpisce ancora: fa il vaccino contro il Covid e scatena la bufera (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il presidente della Campania De Luca ha annunciato di essersi vaccinato su Facebook, ma il resto della politica non l’ha presa bene. La mossa di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, non è piaciuta alla politica. Anzi, ha scatenato una vera e propria bufera mediatica. Tutto è iniziato con il post pubblicato sulla sua L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il presidente della Campania Deha annunciato di essersi vaccinato su Facebook, ma il resto della politica non l’ha presa bene. La mossa di Vincenzo De, presidente della Regione Campania, non è piaciuta alla politica. Anzi, hato una vera e propriamediatica. Tutto è iniziato con il post pubblicato sulla sua L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

iotti_stefano : @Luca_Gualtieri1 Mi colpisce non vedere Tesla. - sudreporter : #DeLuca si fa il #VaccinoAntiCovid e #Salvini, #demagistris e Ciarambino vanno all'attacco - luca_tessitore : RT @ReginaCatrambon: “L'ingiustizia ovunque è una minaccia alla giustizia ovunque. Siamo presi in una rete ineludibile di mutualità, legati… - luca_alfano : RT @pisto_gol: Per onestà intellettuale devo dire che il fallo di Dragowski su Bernardeschi al 78’ è netto: con il braccio sx lo spinge sul… - KillerJoe67 : @luca_carioli Cosa vuoi che faccia? Gomorra impera, manda i killer e colpisce. E se alzi la voce te la fanno pagare… -