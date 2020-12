Daydreamer, anticipazioni turche: Sanem sta per scoprire la verità su Yigit? (Di martedì 29 dicembre 2020) Daydreamer, anticipazioni turche: andremo a raccontare grandi sviluppi nella soap! Tenetevi forte! Leyla ed Emre continuano a mentire ai genitori di lei, ma poi sono costretti a svelare loro la verità e a Nihat viene un’idea Leyla, Emre, Mevkibe e Nihat sono a colazione e i genitori della giovane si sentono ancora in colpa col genero per averlo seguito, credendo che avesse un’amante, ma per Emre è acqua passata. Al fratello di Can suona il telefono e il giovane chiede di potersi allontanare per rispondere. Mevkibe gli dice di andare tranquillo, che ormai non hanno più sospetti. Quando rimangono soli, Leyla spiega ai genitori che Emre ha molte cose per la testa e Nihat chiede alla figlia se suo marito abbia problemi di lavoro. Lei mente, dicendo che va tutto alla grande e che Emre è a capo di molte persone nel suo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 29 dicembre 2020): andremo a raccontare grandi sviluppi nella soap! Tenetevi forte! Leyla ed Emre continuano a mentire ai genitori di lei, ma poi sono costretti a svelare loro lae a Nihat viene un’idea Leyla, Emre, Mevkibe e Nihat sono a colazione e i genitori della giovane si sentono ancora in colpa col genero per averlo seguito, credendo che avesse un’amante, ma per Emre è acqua passata. Al fratello di Can suona il telefono e il giovane chiede di potersi allontanare per rispondere. Mevkibe gli dice di andare tranquillo, che ormai non hanno più sospetti. Quando rimangono soli, Leyla spiega ai genitori che Emre ha molte cose per la testa e Nihat chiede alla figlia se suo marito abbia problemi di lavoro. Lei mente, dicendo che va tutto alla grande e che Emre è a capo di molte persone nel suo ...

redazionetvsoap : #DayDreamer #anticipazioni Cosa succede la prossima settimana? Ecco le #trame - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Entrambi cocciuti, entrambi innamorati. Faranno pace? - generacomplotti : RT @infoitcultura: Daydreamer, anticipazioni turche: Huma e Yigit ancora alleati in uno squallido complotto contro Can e Sanem https://t.co… - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni turche: Can annuncia alla stampa il suo fidanzamento con Sanem - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni turche: Can annuncia alla stampa che la sua fidanzata è Demet! -