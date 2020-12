DAYDREAMER, anticipazioni puntata di giovedì 7 gennaio in prima serata (Di lunedì 28 dicembre 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di giovedì 7 gennaio 2021 in prima serata: Polen propone a Can di trasferirsi, per lavorare nei Balcani. Can accetta provocando la disperazione di Sanem, che, rimpianta da tutti i colleghi (compresi Deren e la signora Huma), si licenzia dall’agenzia. Subito dopo Sanem viene investita da un’auto, alla cui guida c’è Yigit, che la accompagna in ospedale e la assiste tutto il tempo. Sanem viene dimessa il giorno stesso e Yigit la accompagna anche a casa, provocando la gelosia di Can. Mevkibe si scontra con Nihat, contestandogli un negozio “artificiale” a fronte del suo biologico. Muzaffer mostra a Mevkibe dei manifesti in cui entrambi appaiono come “testimonial” del loro negozio bio. Sia pure sollecitata più volte anche ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 28 dicembre 2020)– Le Ali del Sogno di2021 in: Polen propone a Can di trasferirsi, per lavorare nei Balcani. Can accetta provocando la disperazione di Sanem, che, rimpianta da tutti i colleghi (compresi Deren e la signora Huma), si licenzia dall’agenzia. Subito dopo Sanem viene investita da un’auto, alla cui guida c’è Yigit, che la accompagna in ospedale e la assiste tutto il tempo. Sanem viene dimessa il giorno stesso e Yigit la accompagna anche a casa, provocando la gelosia di Can. Mevkibe si scontra con Nihat, contestandogli un negozio “artificiale” a fronte del suo biologico. Muzaffer mostra a Mevkibe dei manifesti in cui entrambi appaiono come “testimonial” del loro negozio bio. Sia pure sollecitata più volte anche ...

