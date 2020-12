Dayane Mello parla male di Zorzi e Stefania: ecco cosa ha detto la gieffina (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dayane Mello non sopporta Stefania Orlando e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip? ecco cosa ha rivelato al Grande Fratello Vip Va in onda stasera 28 dicembre 2020 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Tanti saranno sicuramente i colpi di scena, in molti pensano che Signorini mostrerà la clip in cui Dayane Mello parla male di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Mentre parlava in giardino con Mario Ermito la gieffina ha infatti ammesso che non sopporta Zorzi e Stefania nella casa più spiata d’Italia. Pensa anche che sia inutile nominarli perché sono i ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 28 dicembre 2020)non sopportaOrlando e Tommasoal Grande Fratello Vip?ha rivelato al Grande Fratello Vip Va in onda stasera 28 dicembre 2020 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Tanti saranno sicuramente i colpi di scena, in molti pensano che Signorini mostrerà la clip in cuidiOrlando e Tommaso. Mentreva in giardino con Mario Ermito laha infatti ammesso che non sopportanella casa più spiata d’Italia. Pensa anche che sia inutile nominarli perché sono i ...

stringshirbert : RT @chae_kiara: unica e sola verità: Dayane Mello è una concorrente pazzesca. crea dinamiche da sola, non ha bisogno di farsi la storia per… - MeloneAzzurro : Non Gaia Zorzi che ha guadagnato più followers di Dayane Mello da quando é iniziato il #GFVIP ???????? - leyrahexia : RT @chae_kiara: unica e sola verità: Dayane Mello è una concorrente pazzesca. crea dinamiche da sola, non ha bisogno di farsi la storia per… - baciamifreddie : @Dayane_mello_ ho visto rosalinda mandare i baci verso la cucina e c’era dayane - Dayane_mello_ : @baciamifreddie Dayane e Rosi? -